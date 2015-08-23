Аваков пообещал "достойным милиционерам" дать шанс на службу в новой полиции (видео)

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил сегодня, 23 августа, после церемонии принесения присяги сотрудниками вновь созданного подразделения патрульной полиции Львова.

Тем не менее, во Львове был один из самых высоких конкурсов – около 20 человек на место. Очень высокие показатели по количеству кандидатов на службу имеют Хмельницкий и Закарпатье – 23 человека на место. Также министр внутренних дел отметил, что 80% кандидатов имеют высшее образование.

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«Это очень серьезный отбор, и мы получим очень качественную полицию», – отметил Аваков.

Он также призвал работников милиции, среди которых очень много достойных людей, чтобы они приняли для себя решение, чего они хотят. Если милиционеры готовы служить Родине по-новому, каждый из них получит свой шанс.

Глава МВД отметил, что реформы в МВД встречают сопротивление со стороны тех, кто лоббирует какие-то свои интересы или не хочет изменений в стране.

«Наша задача – делать то, что каждый должен делать на своем месте, и идти вперед. Пока у нас получается, мы всей командой будем работать над этим вопросом», – подчеркнул министр внутренних дел Украины.