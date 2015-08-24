На Донетчине подорвались дети: погиб 4-летний ребенок, трое ранены

В пгт Володарское Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета погиб четырехлетний ребенок и трое детей в возрасте 8-10 лет доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области, трагедия произошла сегодня около 9.30 возле частного дома на ул. Калинина.

Установлено, что четверо детей гуляли на улице, на проезжей части они нашли неизвестный предмет. Когда дети начали с ним играть, он взорвался. В результате взрыва дети получили тяжелые ранения, 4-летний ребенок не выжил.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Володарского райотдела милиции.