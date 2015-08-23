Во Львове Яценюк и Аваков дают старт новой полиции
10:26, 23 августа 2015Общество
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400 работников новой полиции после принесения присяги приступят к патрулированию Львова
Торжественные мероприятия начались возле городской ратуши / Фото hromadske.tv
Премьер-министр Арсений Яценюк и глава МВД Арсен Аваков во Львове принимают участие в церемонии принесения присяги сотрудниками новой патрульной полиции.
Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались возле городской ратуши.
400 работников новой полиции после принесения присяги приступят к патрулированию Львова.
За торжественной церемонией наблюдают несколько сотен львовян, которые пришли на площадь Рынок с государственными флагами Украины.
Яценюк в обращении к присутствующим отметил, что после Киева новая полиция пришла и во Львов. «И это не просто новая форма, это новый формат работы, который шаг за шагом изменит Украину», - заявил премьер.
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