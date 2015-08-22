Военная прокуратура выявила незаконное хранилище боеприпасов одного из добровольческих батальонов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Главной военной прокуратурой расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 УК Украины в отношении одного из добровольческих батальонов по факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также по другим фактам незаконной деятельности», - сообщили в пресс-службе.

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Во время расследования следователями в Новоайдарском районе в лесополосе обнаружено хранилище патронов и боеприпасов в количестве 28 ящиков патронов (примерно 40 тыс единиц), 4 ящиков зарядов к гранатомету, 2 ящика с РПГ-18 «Муха», 4 ящика гранат Ф-1, 2 ящика гранат РГД-5.

В настоящее время все боеприпасы изъяты. Расследование в уголовном производстве продолжается.