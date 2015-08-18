Красный Крест доставил в Сартану материалы для ремонта поврежденных после обстрела домов

Об этом сообщает сайт города Мариуполя.

"Через местную власть владельцы поврежденных домов получат 50 листов брезента, 1250 м веревки для фиксации брезента, 3 рулона полиэтиленовой пленки, степлеры и скобы для обеспечения защиты поврежденных домов от дождя к тому времени, когда появится возможность проведения более существенного ремонта", - сообщили в Международном Красном Кресте.

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Кроме того, сотрудники Международного Красного Креста не оставляют без внимания населенные пункты, которые расположены рядом с прифронтовой зоной. Туда также постоянно доставляется различная помощь.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 августа, боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединское (Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя).

Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.

Около 50 домов повреждены, два дома полностью разрушены.