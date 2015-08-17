Появились первые фото пострадавшей в результате обстрелов боевиков Сартаны

Обстрел в Сартане велся из самоходных артиллерийских установок 152 мм и минометов 120 мм. Кроме того, в поселке остались разбросанными разорванные снаряды.

По информации городского головы Юрия Хотлубея, пока весь поселок обследовано, боеприпасов не обнаружено.

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Стоит отметить, что в результате обстрела боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел боевиками пригородов Мариуполя как теракт.