Появились первые фото пострадавшей в результате обстрелов боевиков Сартаны
11:48, 17 августа 2015Война
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Начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в поселке Сартана после обстрелов боевиков.
Обстрел в Сартане велся из самоходных артиллерийских установок 152 мм и минометов 120 мм. Кроме того, в поселке остались разбросанными разорванные снаряды.
По информации городского головы Юрия Хотлубея, пока весь поселок обследовано, боеприпасов не обнаружено.
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Стоит отметить, что в результате обстрела боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.
Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел боевиками пригородов Мариуполя как теракт.
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