США сожалеют, что в Одессе запретили гей-марш

Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Брюса Донахью, обнародованном посольством США в Украине.

"Для правительства нет более важной задачи, чем защита фундаментальных свобод и прав человека для своего народа. Именно поэтому мы сожалеем о том, что в минувшие выходные в Одессе ЛГБТ-активистам было отказано в праве на свободное собрание, их запугивали, в них бросали дымовые шашки за то, что они выступали за расширение гражданских прав и равную законодательную защиту", - говорится в заявлении.

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Также Донахью уверен, что Одесса, как перекресток многих культур и космополитический центр, должна обеспечить права человека: "Как сказал Президент Обама, права ЛГБТ это права человека. Соединенные Штаты твердо поддерживают тех в Украине, кто выступает за равные права и одинаковую законодательную защиту для всех людей, включая лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендерных лиц".

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Одессе забросали петардами здание, в котором собрались представители квир-культуры.

Более 10 человек, принимавших активное участие в нарушении общественного порядка, приглашены в один из райотделов города Одессы для предоставления объяснений. Пострадавших в результате инцидента нет.

12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства» 14-16 августа, против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша.