В Одессе поймали более 10 человек, забросавших петардами участников фестиваля ЛГБТ-культуры

В Одессе задержаны более 10 человек, забросавших петардами помещение, в котором находились участники фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2015».

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, более 10 человек, принимавших активное участие в нарушении общественного порядка, приглашены в один из райотделов Одессы для предоставления объяснений.

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«Молодые люди в масках забросали пиротехникой помещение, в котором представители квир-культуры проводили фуршет по случаю открытия фестиваля. Пострадавших нет», - отметили в главке.

По словам главы оргкомитета фестиваля Анны Леоновой, фуршет проходил в центре города.

«Несколько десятков человек из какого-то радикально-маргинального сообщества предприняли попытку прорваться внутрь... В результате нас забросали дымовыми, пиротехническими устройства. Счастливая случайность, что никто не пострадал», - сказал Леонова.

Она отметила, что в помещении в момент нападения было более 60 участников фестиваля.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого был заявлен «Марш равенства». В рамках фестиваля должны пройти мастерская, посвященная арт-протесту как инструменту работы с обществом, квест-экскурсия по городу, дискуссионные площадки «Гей-туризм как элемент территориального брендинга Одессы» и «Гей-образы в масс-культуре», открытие фестиваля короткометражного ЛГБТ-кино, фотовыставка и т.д.

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12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства», против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша.