После убийства боевиками двух украинцев МИД рекомендует воздержаться от поездок в Мали

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины.

Гражданам Украины, которые находятся на территории Республики Мали, во внешнеполитическом ведомстве настоятельно рекомендуют проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями относительно развития ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, ограничить передвижение ночью и использование местного автотранспорта.

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В случаях необходимости выезда в Республику Мали в МИД советуют гражданам Украины предварительно информировать об этом Посольство Украины в Алжире с указанием мест возможного пребывания и возможностей оперативной связи с ними (номера телефонов, электронных адресов и т. п).

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, граждане Украины должны обращаться в Посольство Украины в Алжире по номеру телефона: (+213) 673 32 94 06, факс: (00-213)–21-69-48-87, (00-213)-21-69-48-95, e - mail: emb_dz@mfa.gov.ua (круглосуточно), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: (044) 238-16-57.

Как сообщалось,7 августа во время нападения боевиков в городе Севара в Мали погибли 13 человек, среди которых, по данным миссии ООН в Мали, - 2 украинцев.