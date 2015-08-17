Минкульт предупредил музыкантов-участников фестиваля Киселева о запрете въезда в Украину

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства культуры Украины.

«В связи с намерениями деятелей культуры – граждан иностранных государств посетить оккупированную территорию АР Крым для участия в так называемом Koktebel Jazz Party Министерство культуры Украины обращает внимание на то, что такая поездка не согласована с украинской стороной.

Въезд и выезд на оккупированную территорию АР Крым осуществляется согласно Порядку въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 4 июня 2015 г. № 367.

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В случае нарушения установленного Порядка к нарушителям будут применены определенные законодательством Украины ограничения», - сказано в заявлении.

Вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко заявил, что мастерам искусств, которые примут участие в Koktebel Jazz Party, будет запрещен въезд в Украину.

«Прибытие иностранных деятелей культуры на это мероприятие будет иметь прямое последствие в виде запрета их въезда на территорию Украины», — сказал Кириленко.

В то же время Министерство культуры Украины выражает благодарность за уважение к украинскому законодательству группы De Phazz и Артуро Сандовалю, которые отказались от участия в так называемом Koktebel Jazz Party.

В министерстве напомнили, что настоящий международный фестиваль «Джаз Коктебель-2015» пройдет 23-30 августа в поселке Затока Одесской области. В фестивале, который будет проходить уже в тринадцатый раз, примут участие многие известные музыканты из Украины, Европы и США.

Ранее УНИАН сообщал, что в аннексированном Россией Крыму организацией фестиваля занимается гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.