Арт-директор "Джаз Коктебель" пожаловалась на мошенничество фестиваля Киселева

Об этом рассказала арт-директор Koktebel Jazz Festival Александра Ерченко, сообщает Крим.Реалії.

Как известно, по инициативе гендиректора российского пропагандистского агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле на прошлых выходных состоялся "альтернативный фестиваль джазовой музыки" Koktebel Jazz Party. Александра Ерченко обвинила организаторов этого мероприятия в том, что они вели себя недобросовестно: присылали зарубежным артистам приглашения от имени Koktebel Jazz Festival и тем самым дезориентировали их.

Читайте такжеСегодня в Украине стартуют фестивали "Гогольфест" и "Джаз Коктебель"«Мне совершенно случайно пришло письмо от одного из менеджеров артиста, с которым мы хотели заключить контракт. Представители псевдофестиваля Koktebel Jazz Party в своем письме этому музыканта писали, что приглашают его на двенадцатый международный фестиваль, и скинули ссылку на наш официальный сайт», - возмутилась Ерченко.

Несмотря на то, что организаторы «Джаз Коктебель» не смогут проводить его в анексированном Крыму, они не намерены менять название, сообщила президент фестиваля Лилия Млинарич.

«Это зарегистрированный бренд. Мы имеем на него все права. Как украинский проект они защищены не только в Украине, но и в Европе, и в России тоже», - отметила Млинарич.

Будет ли следующий «Джаз Коктебель» снова проводиться в Затоке- пока неизвестно. Организаторы фестиваля сказали, что будут думать над этим, и подчеркнули: нынешнее место проведения им понравилось.