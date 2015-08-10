ЕС выделил почти 2,5 миллионов евро на решение проблемы мигрантов

ЕС выделил 2 миллиарда 400 млн евро на помощь государствам, вынужденным решать проблему мигрантов. Ассигнования выделяется на шестилетний период. Наибольшая доля поступит в распоряжение правительства Италии - 560 млн евро, вторым крупнейшим получателем европейских средств станет Греция – 470 млн евро, сообщает Радио Свобода.

Рост числа иммигрантов вызвал разногласия в отношениях между некоторыми государствами Евросоюза. Их правительства по-разному оценивают свою готовность принять десятки тысяч переселенцев, прибывающих из Африки и стран Ближнего Востока.

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Заявление Брюсселя о выделении средств на программу помощи странам, которые принимают мигрантов, появилась после призыва британского внешнеполитического ведомства пересмотреть миграционное законодательство ЕС. Лондон предлагает ввести законодательные меры, которые гарантировали бы возвращение на родину граждан африканских и азиатских стран. В Лондоне считают, что такой подход позволит европейским государствам сохранить достигнутый ими уровень и качество жизни.

В течение последних недель Великобритания усиливает меры безопасности в городе Кале в связи с многочисленными попытками сотен мигрантов добраться до британских берегов, воспользовавшись «евротуннелем».