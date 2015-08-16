Для закупки жилья участникам АТО, потерявшим ноги, перечислят почти 64 миллиона гривень

Для закупки жилья участникам АТО, потерявшим нижние конечности, правительство направит около 64 миллиона гривень.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны (ГСДВВ) и участников АТО Артур Деревянко на Всеукраинской конференции воинов-участников АТО сегодня в Бердичеве, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, указанные средства правительство уже выделило, и они перечисляются в регионы.

"Так, в частности, на Житомирщине, у нас есть 15 ампутантов (участников АТО, которые потеряли нижние конечности из-за ампутации после ранения-УНИАН), 6 из них нуждаются в получении жилья", - уточнил Деревянко.

Он сообщил, что в Украине нуждаются в протезировании свыше 300 раненых солдат-участников АТО, более сотни из них уже проведено протезирование, и 135 готовятся к протезированию, в том числе за рубежом.

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Деревянко при этом подчеркнул, что особенно важной для воинов - участников АТО является психологическая реабилитация.