Украина составила "черный список" запрещенных к ввозу книг

В данный список, в частности, попали книги донецкого писателя-фантаста Федора Березина "Война 2010. Украинский фронт" (2009 год) и "Украинский фронт. Красные звезды над Майданом" (2014 год). Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе Березин входит в руководство самопровозглашенной «ДНР».

Также в списке присутствует книга Георгия Савицкого "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец", Глеба Боброва "Украина в огне", книги Александра Дугина "Украина. Моя война. Геополитический дневник" и "Евразийский реванш России".

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Писатель Эдуард Лимонов представлен в украинском "черном списке" книгой "Киев капут". В данный перечень также попала книга ученого-экономиста, советника президента России Сергея Глазьева "Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?".

Также в списке присутствует книга "Как натравить Украину на Россию" авторства публициста и журналиста Юрия Мухина, который с двумя соратниками сейчас заключены под стражу, будучи обвиненными в продолжении деятельности запрещенной организации "Армия воли народа".

Замыкает список книга историка Александра Дюкова "Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013–2014 годы: годовой отчет IGCP".