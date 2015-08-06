Судью Луцкого горрайонного суда подозревают во взяточничестве

”Вследствие его противоправных действий ряду государственных и коммерческих банков Украины был нанесен ущерб – не возвращены кредиты на сумму почти 25 млн грн”, - сообщает пресс-центр СБУ.

Как пояснили УНИАН в прокуратуре Волынской области, досудебным расследованием установлено, что судья, вопреки требованиям Конституции Украины и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", в апреле 2011 года вынес заведомо неправосудное решение по гражданскому делу, которым удовлетворил исковое заявление гражданина к его якобы гражданской жене без исследования материалов дела и за пределами исковых требований.

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Такое решение судьи позволило так называемой гражданской жене гражданина вывести из-под запрета отчуждения 27 объектов недвижимости и признать недействительными договоры ипотеки, залога помещений, заключенные ею с банками на общую сумму около 25 млн грн. Для сокрытия своих преступных действий в мае 2011 года заведомо неправосудное решение, оглашенное в гражданском деле, судья заменил на поддельное.

По материалам УСБУ в Волынской области прокуратурой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Следственным отделом прокуратуры области судье Луцкого горрайонного суда сегодня, 6 августа, сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Продолжается следствие.