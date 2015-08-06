ВСЮ остановил рассмотрение вопросов об увольнении 14 судей за их сотрудничество с "ДНР" и "ЛНР"

Высший совет юстиции остановил рассмотрение вопросов об увольнении с должностей по общим обстоятельствам 14 судей за наличие информации об их сотрудничестве с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" и вывода ВСК о нарушении присяги.

Такое решение было принято на заседании ВСЮ.

По результатам рассмотрения вопроса об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам было принято решение об увольнении 36 судей, а именно: по собственному желанию (17), в отставку (18), в связи с невозможностью выполнять полномочия по состоянию здоровья (1).

"По результатам рассмотрения заявлений судей, которые подали заявления об увольнении по общим обстоятельствам, Высший совет юстиции выявил 13 судей, сотрудничающих с так называемыми террористическими организациями "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", именно поэтому Совет решил остановить рассмотрение их заявлений и направить материалы в Высшую квалификационную комиссию судей Украины для решения вопроса о привлечении указанных судей к ответственности", – отметил председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк.

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Совет также остановил рассмотрение вопроса об отставке в отношении судьи апелляционного суда города Киева Ольги Ефимовой до рассмотрения Высшим советом юстиции вывода Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции о нарушении присяги.