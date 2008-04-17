Зарегистрированы еще 13 кандидатов в мэры Киева (фамилии)

Всего их уже 61

Киевская городская территориальная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя 13 лиц. Как передает корреспондент УНИАН, КГТИК зарегистрированы 11 самовыдвиженцев: Мария ЛЕБЕДЕВА, Виктор НЕЖИНСКИЙ, Олег СЫЧЕВ, Виктор СПИРИДОНОВ, Константин ЖОЛЬ, Юрий ИВАНОВ, Владимир БОНДАРЕНКО, Александр ГАЛАК, Николай ГРАБАР, Валентин ОЛИЙНЫК, Анатолий ВАСИЛЕНКО. Также теризбирком зарегистрировал Хачатура ХАЧАТУРЯНА, выдвинутого политической партией «Совесть Украины», и Анну СКРИПНИК от Украинской народной партии. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрирован 61 кандидат в мэры Киева. Внеочередные выборы столичного городского председателя назначены на 25 мая.

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