В Винницкой области заработала горячая линия главы ОГА
Начало регулярного функционирования горячей линии должно укрепить сотрудничество власти и общественности по противодействию коррупции на Винничине, усилить контроль над деятельностью чиновников.
Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий основал горячую телефонную линию, по которой можно сообщить о фактах коррупции, злоупотребления властью, хищения государственных средств и взяточничества.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.
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Теперь жители города могут обратиться по номеру (0432) 61-45-26 в рабочее время с понедельника по пятницу, а также прислать информацию на электронную почту stop_korupcia@vin.gov.ua
Начало регулярного функционирования горячей линии должно укрепить сотрудничество власти и общественности по противодействию коррупции на Винничине, усилить контроль над деятельностью чиновников.
Также будут рассмотрены и анонимные обращения.