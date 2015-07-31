В Винницкой области заработала горячая линия главы ОГА

Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий основал горячую телефонную линию, по которой можно сообщить о фактах коррупции, злоупотребления властью, хищения государственных средств и взяточничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.

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Теперь жители города могут обратиться по номеру (0432) 61-45-26 в рабочее время с понедельника по пятницу, а также прислать информацию на электронную почту stop_korupcia@vin.gov.ua с оповещением о неправомерных действиях чиновников любого уровня. К рассмотрению принимаются и обращения о намерениях совершения коррупционных деяний. @vin.gov.ua>

Начало регулярного функционирования горячей линии должно укрепить сотрудничество власти и общественности по противодействию коррупции на Винничине, усилить контроль над деятельностью чиновников.

Также будут рассмотрены и анонимные обращения.