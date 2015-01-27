Житомирская прокуратура начала расследование по озвученных инспектором ГАИ фактах коррупции

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Согласно сообщению, "27 января прокуратурой Житомирской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном злоупотреблении служебным положением должностными лицами УГАИ в Житомирской области".

Сведения квалифицированы по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСотрудник ГАИ: чтобы "пережить" реформу, нужно две тысячи долларов«Бывший сотрудник УГАИ в области сообщил в видеорассказе, размещенном в интернет-сети, что, по его мнению, должностными лицами ведомства совершены неправомерные действия»,- сказано в сообщении.

Прокуратурой области начато досудебное расследование.

Также МВД создаст специальную комиссию для расследования коррупционных схем в житомирской ГАИ, сообщает сайт министерства.

В состав комиссии включат представителей Департамента внутренней безопасности, Инспекции по личному составу и Департамента ГАИ. Для проведения проверки комиссия выедет в Житомир.

Ранее в сети Интернет появилось видео, на котором человек в форме инспектора ГАИ рассказывает о коррупционных схемах в Управлении ГАИ УМВД Украины в Житомирской области, а также о своем участии в совершении ряда коррупционных преступлений.

В частности, мужчина рассказал, что был трудоустроен на службу после того, как дал неустановленной лицу взятки в сумме 1,5 тысячи долларов США. После этого в течение 2010-2014 годов руководители областного ГАИ систематически требовали у него деньги, в результате чего он был вынужден заниматься поборами с участников дорожного движения. Часть вырученных средств он якобы отдавал руководству, а часть оставлял себе и тратил на личные нужды.

Читайте такжеМВД отреагировало на заявление инспектора ГАИ о тотальной коррупции в ведомстве"Установлено, что человек на видео является бывшим инспектором ДПС отдела ГАИ по обслуживанию г. Житомира старшим сержантом милиции Борисом Бояркиным. Этот гражданин был уволен из органов внутренних дел в конце декабря 2014 года за систематические прогулы", - сообщает МВД.

В то же время на видео мужчина был в форме инспектора ГАИ и продемонстрировал удостоверение инспектора, действительное до 2018 года.