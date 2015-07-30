Власти запретили охоту в трех прифронтовых районах Днепропетровщины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом говорится в распоряжении заместителя председателя ОГА Олега Кужмана.

Как отмечается в сообщении, 1 августа на Днепропетровщине откроется сезон охоты на пернатую дичь. Однако в трех прифронтовых районах области - Межевском, Покровском и Петропавловском, граничащих с Донецкой областью, а также с Харьковской и Запорожской областями, которые прилегают к зоне боевых действий, стрелять охотникам запрещено.

"Наша первоочередная задача – уберечь жизнь и здоровье жителей региона от опасных ситуаций. Для этого мы уделяем максимум внимания районам, граничащим с зоной конфликта. Это зона повышенного риска. Поэтому об охоте в этих районах и речи быть не может", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Днепропетровской ОГА.

Запрет на охоту продлится до завершения вооруженного конфликта на востоке Украины.

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