Боевики из артиллерии обстреляли Дзержинск: есть погибшие, поврежден газопровод и обесточены 2 шахты

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Ночью около 03:00 боевики обстреляли центральную часть города Дзержинска. Погибли 2 местных жителя, мужчины 1982 и 1956 года рождения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, поврежден газопровод.

"В результате попадания снарядов часть города осталась без электроснабжения. Были обесточены 2 шахты, более 200 шахтеров остались под землей. На данный момент они эвакуированы", - добавили в отделе по связям с общественностью.

По данным правоохранителей, на месте обстрела работает следственно-оперативная группа Дзержинского ГО. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, боевики продолжают обстреливать силы АТО со 152-мм артиллерии вопреки Минским соглашениям.

Так, в течение минувшей ночи в зоне антитеррористической операции противник продолжал нарушать режим тишины с использованием запрещенного вооружения практически вдоль всей линии разграничения.