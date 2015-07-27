В Харькове произошел пожар в Научно-исследовательском институте (фото, видео)
21:24, 27 июля 2015Общество
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В Харькове произошел пожар в Научно-исследовательском институте радиотехнических измерений.
Пожар в Научно-исследовательском институте / vk.com/h_kharkov
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании поступила сегодня, 27 июля, в 18:31.
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По сведениям ГСЧС, в настоящее время на месте возгорания пожар продолжают ликвидировать около 20 единиц спецтехники. Пожар продолжается в помещении на 7 этаже, а также на небольшой площади на 6 этаже.
vk.com/h_kharkov
До приезда спасателей администрация НИИ эвакуировала более 20 человек. На это время за медицинской помощью никто не обращался.
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