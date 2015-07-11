В Ужгороде горела квартира: погибли два человека, в том числе ребенок, пятеро детей в больнице

В г. Ужгород Закарпатской области в 23 час. 30 мин. 10 июля в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар, на котором обнаружены тела 2 погибших человек (в том числе ребенка 2011 г. р.). Еще 5 детей из-за отравления продуктами горения и с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в городскую детскую больницу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 00 час. 7 мин. 11 июля подразделением ГСЧС Украины пожар был ликвидирован. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.