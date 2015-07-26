Начальником Одесской ГАИ стал бывший спецназовец - СМИ

Об этом сообщила Думская со ссылкой на пресс-службу ГАИ в Одесской области.

Личному составу его представил начальник областного УВД Георгий Лорткипанидзе, говорится в сообщении.

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Стало известно, что Александр Одижный работает в органах внутренних дел с 1996 года. До назначения на должность работал в спецподразделении «Шторм» командиром взвода. В составе батальона принимал участие в боевых действиях в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, одесскую милицию возглавил экс-замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе.

Напомним, Лорткипанидзе стал гражданином нашей страны 11 июня. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.