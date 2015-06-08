Главным милиционером Одесчины станет экс-заместитель главы МВД Грузии - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Одесской области.

Лордкипанидзе работал заместителем главы МВД Грузии в период президентства Михаила Саакашвили, который сейчас является председателем Одесской областной государственной администрации.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что заместителем нового председателя Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может стать экс-министр транспорта Евгений Червоненко. Но позже Саакашвили опроверг эту информацию.