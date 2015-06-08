Главным милиционером Одесчины станет экс-заместитель главы МВД Грузии - источник
20:40, 08 июня 2015Политика
7826 0
На должность руководителя Одесского областного управления МВД будет назначен бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Гия Лордкипанидзе.
В руководстве Одесской области начались перестановки / zp.comments.ua
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Одесской области.
Лордкипанидзе работал заместителем главы МВД Грузии в период президентства Михаила Саакашвили, который сейчас является председателем Одесской областной государственной администрации.
Читайте такжеСаакашвили объяснил, почему отказался от гражданства Грузии
Напомним, ранее СМИ сообщали, что заместителем нового председателя Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может стать экс-министр транспорта Евгений Червоненко. Но позже Саакашвили опроверг эту информацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter