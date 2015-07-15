Порошенко заявил о первых задержаниях организаторов контрабанды янтаря

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководителями Закарпатской ОГА в Ужгороде.

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"Сегодня задержаны первые 82 кг контрабанды янтаря. Вся преступная группа привлечена к ответственности. Мы не остановимся, это только начало!", - заявил Порошенко.

Сегодня задержаны первые 82 кг контрабанды янтаря. Вся преступная группа привлечена к ответственности. Мы не остановимся, это только начало! — Петр Порошенко (@poroshenko) July 15, 2015

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине незаконной добычей янтаря повреждено почти 200 га земель лесохозяйственного назначения, размер ущерба, причиненного лесу, составляет фактически миллион гривен.

10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что спецоперации по задержанию лиц, которые занимаются незаконной добычей янтаря,будут завершены на следующей неделе. «Операции по задержанию преступников, которые обеспечивают финансирование криминального мира криминальным добычей янтаря, будут завершены на следующей неделе», - сказал он.