В Польше озвучили предварительную причину аварии украинского автобуса

По предварительным выводам, причиной автокатастрофы стало переутомление водителя автобуса, сообщает zaxid.net.

«Все указывает на то, что причиной ДТП стало переутомление водителя, но окончательные выводы сделает прокуратура», – заявил Яцек Козловски, глава Мазовецкого воеводства, на территории которого произошла трагедия.

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Как сообщал УНИАН, по информации Посольства Украины в Республике Польша, сегодня в 6.20 по местному времени на трассе за 70 км от Варшавы произошло ДТП с участием украинского автобуса, который следовал по маршруту Долина - Ивано-Франковск - Варшава.