УЦОКО: центры оценивания качества образования временно не могут вносить изменения в данные участников ВНО

Как сообщает официальный сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), коллектив центра выражает полную поддержку директору Игорю Ликарчуку и решительный протест "попыткам силовиков дискредитировать систему внешнего независимого оценивания в Украине".

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"По техническим причинам Украинский и региональные центры оценивания качества образования временно не имеют возможности вносить изменения в персональные данные участников внешнего независимого оценивания, изготавливать дубликаты сертификатов и справки с результатами", - говорится в сообщении.

При этом в УЦОКО "расценивают проведение представителями силовых структур "спецоперации" в офисах Украинского центра в самом начале вступительной кампании как грубое давление на директора и администрацию центра, попытки очернить деятельность учреждения и попытку уничтожить систему ВНО в целом".

Коллектив УЦОКО считает, что такие действия дискредитируют всех работников центра, а также тысячи педагогов, которые так или иначе вовлечены в процесс ВНО, которые поверили в справедливость такой системы оценивания и делали все для ее функционирования.

"Верим, что украинское общество не позволит уничтожить результат действенной образовательной реформы и потребует открытого, честного и справедливого расследования ситуации, а в случае недоказанности обвинений – извинения перед людьми, честность и порядочность которых была подвергнута сомнению", - отмечается в сообщении.