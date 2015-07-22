Во время обысков у должностных лиц УЦОКО изъяли технику, чашку и две ручки - замминистра образования

Также у Винника изъято 5 тысяч гривень, сообщила вчера вечером в Facebook заместитель министра образования Сергея Квита Инна Совсун.

"С самого утра проводились обыски дома у Ликарчука и его первого зама Винника. У Ликарчука изъяли две ручки и чашку (не золотые или позолоченные); у Винника - 5 тысяч гривен. Плюс компы и телефоны. Это все", - написала она.

Также Совсун сообщила, что Винник во время обыска получил травмы.

Читайте такжеЭксперты рассказали о миллионных доходах Насирова и Ликарчука, а также семей Матиоса и Авакова"После "общения" с милицией Винник сейчас в травмпункте - подозрение на сотрясение мозга, обитые локти, шишка на лбу...", - написала заместитель Квита.

По ее словам, Минобразования никаких документов или доказательств нарушений никто не предоставил, поэтому основания для каких-либо административных действий министерства отсутствуют, а оценить реалистичность обвинений невозможно. В результате обысков никого не задержали и не предъявили обвинений.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля, на брифинге генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что Генпрокуратура, Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел проводят спецоперацию по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования.

"Сейчас, в настоящее время проходит спецоперация ГПУ, СБУ, МВД по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования... Там есть Украинский центр оценивания качества образования, и руководство этого центра совершило тяжкое преступление", - сказал Шокин.

Прокуратура обвиняет руководство УЦОКО в несанкционированном вмешательстве в "Системы оценки качества образования" и "Реестр лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание" для изменения информации, обрабатываемой в нем, в пользу третьих лиц.

Министр образования Сергей Квит в комментарии ТСН вчера заявил, что считает обыски "подозрительными", а Ликарчука - очень порядочным человеком.

"Могу сказать, как гражданин Украины, что это очень подозрительно, ведь идет вступительная кампания. Во-вторых, Игорь Ликарчук – очень порядочный человек, которого я знаю много лет, если говорить о нем, как о руководителе. Третье, я хотел бы пожелать Генеральной прокуратуре сначала ловить Табачника, а потом высказывать претензии к порядочным людям", - сказал он.