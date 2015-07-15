МВД рассматривает несколько версий взрывов во Львове

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко.

"Это дерзкое преступление мы будем расследовать и принимать вызов. Рассматривается несколько версий, в том числе и не связанных событиями в Закарпатье. Также рассматривается версия, связанная и с событиями в Мукачево", - сказал Шевченко.

Он отказался озвучивать другие версии, которые отрабатываются правоохранителями относительно терактов во Львове, ссылаясь на тайну следствия.

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Комментируя заявление лидера парламентской фракции "Самопомич" Олега Березюка о том, что вскоре милиция задержит подозреваемых в совершении терактов во Львове, Шевченко заявил, что „есть положительные результаты этой работы, о том будем говорить, когда их задержим”.

Также Шевченко сообщил, что на этой неделе на Львовщину запланирована поездка министра внутренних дел Арсена Авакова, который ознакомится с процессом успешного реформирования органов внутренних дел на базе Самборского горотдела милиции, а также посетит пострадавших в результате взрывов работников милиции.

Как сообщал УНИАН, во Львове утром 14 июля с интервалом в один час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров. Оба правоохранителя были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По фактам взрывов во Львове открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УКУ (террористический акт).

14 июля в Министерстве внутренних дел заявили, что связывают два взрыва на участковых пунктах милиции во Львове с событиями в Мукачево Закарпатской области, где на выходных произошел конфликт со стрельбой между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.