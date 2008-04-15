Ющенко дал указания по празднованию Дня Победы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О праздновании 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Текст документа от 15 апреля 2008 года обнародован на официальном сайте главы государства.

«С целью увековечения бессмертного подвига народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 лет, чествование павших во время войны, усиления государственной поддержки ветеранов войны и по случаю празднования Дня Победы» глава государства поручил Кабинету Министров Украины:

1) создать организационный комитет по подготовке и празднованию 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., включив в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций ветеранов;

2) разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., направленных на улучшение условий жизни ветеранов войны, усиления беспокойства об инвалидах войны, участников боевых действий и вдов погибших;

3) решить в установленном порядке вопрос относительно финансирования мероприятий по подготовке и отмечанию 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Правительству вместе с Киевской городской государственной администрацией поручено обеспечить организацию и проведение 9 мая 2008 года общегосударственных праздничных мероприятий в столице Украины – Городе-герое Киеве.

Министерству обороны Украины, Министерству внутренних дел Украины, Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Министерству образования и науки Украины, Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорту, Службе безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственному комитету Украины по делам ветеранов, при участии общественных организаций ветеранов поручено провести в военных частях, учебных заведениях соответствующие мероприятия, направленные на воспитание у детей и молодежи чувств патриотизма, национального достоинства, почтительного отношения и уважения к людям старшего поколения.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено:

1) обеспечить проведение в городах и других населенных пунктах Украины торжественных мероприятий в честь Дня Победы, в частности возложение венков и цветов к памятникам павшим воинам, встреч руководителей местных органов исполнительной власти и должностных лиц местного самоуправления с ветеранами войны;

2) организовать посещение должностными лицами местных органов исполнительной власти, местного самоуправления ветеранов войны, семей погибших, ветеранов, которые находятся на лечении в госпиталях, больницах или в заведениях социальной защиты населения, способствовать проведению благотворительных акций для сбора средств для поддержки одиноких, малообеспеченных ветеранов;

3) принять меры относительно: выявления потребностей ветеранов войны, обследования условий их проживания и своевременного предоставления им необходимой адресной помощи за счет местных бюджетов, средств предприятий и организаций и благотворительных средств; по результатам обследования условий проживания ветеранов войны произвести текущие и капитальные ремонты их домов и квартир, обеспечить твердым топливом и сжиженым газом для бытовых потребностей;

увеличения финансирования госпиталей, отделений, палат для ветеранов войны, улучшения их материально-технической базы, увеличения коечного фонда госпиталей за счет открытия межрайонных отделений для ветеранов войны в составе центральных районных больниц, обеспечения предоставления квалифицированной медицинской помощи ветеранам войны, особенно тем, которые проживают в сельской местности;

увеличения объема средств для обеспечения ветеранов войны лекарствами по льготным рецептам врачей, улучшения состояния обеспечения их слуховыми аппаратами, эндопротезами, искусственными хрусталиками, средствами коррекции зрения, зубопротезирования, другими средствами реабилитации, содействия расширению сети ветеранских аптек, пунктов проката технических средств реабилитации;

улучшения состояния обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны автомобилями, телефонизации помещений ветеранов войны, в том числе обеспечения их мобильной связью;

упорядочения братских могил, других военных захоронений, проведения реставрации памятников, обелисков, мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., обустройство памятных мест, связанных с героическим прошлым Украинского народа;

проведения в библиотеках тематических выставок по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., пополнения и демонстрации музейных экспозиций, содействия изданию соответствующей научно-просветительской литературы;

4) оказывать необходимую помощь общественным организациям ветеранов для осуществления ими уставной деятельности;

5) обеспечивать освещение в коммунальных средствах массовой информации проблем ветеранов войны, а также деятельности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно социальной защиты ветеранов.

Государственный комитет архивов Украины должен способствовать проведению выставок архивных материалов, связанных с участием Украинского народа в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины Президент поручил обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 лет, организовать тематические радио- и телепередачи, показ документальных и художественных фильмов, выступления участников боевых действий и представителей ветеранской общественности.