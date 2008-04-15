Винский обдирать людей не хочет, но и предоставлять дармовые услуги не будет

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает, что необходимо привести тарифы на железных дорогах, в портах и аэропортах к конкурентоспособному уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе коллегии Министерства транспорта и связи.

«Мы не должны давать дармовые услуги. Безусловно, мы не должны использовать монопольное положение и обдирать людей, но работать на уровне нормальной рентабельности мы обязаны, мы должны привести тарифы к уровню наших соседей, потому что мы фактически демпингуем», - отметил он. По словам министра, в частности, это нарушает требования ВТО.

И.ВИНСКИЙ сказал, что это касается железнодорожных тарифов, аэропортовых сборов и тарифов, сборов и платы за услуги по обработке грузов в морских портах. Что касается железнодорожных тарифов, то их уровень должен ориентироваться на Россию, что касается сборов в портах – на порт Констанца (Румыния), аэропортовых сборов – на аэропорт Домодедово (Россия).

«Мы должны убедить общество, профсоюзы и кого необходимо в правительстве, что это не наши прихоти, и мы здесь думаем не только о себе», - отметил министр.

По его словам, тарифы на протяжении долгого времени не менялись, в то же время тарифная политика является экономикой предприятий транспорта. «Для того, чтобы проехать быстрее по нашей железной дороге, необходимо вложить в электротягу, вагоны, железнодорожное полотно. Аналогичная ситуация с портами, аэропортами», - отметил он.