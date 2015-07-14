Рада одобрила штрафные баллы и уведомления на мобильный для нарушителей ПДД

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 331 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Вводится новая статья – «Статья 142. Ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме», которой предусмотрено, что административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме (с помощью технических средств, позволяющих осуществлять фотосъемку и/или видеозапись и функционирующих в соответствии с законодательством о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах), несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Предусмотрено, что по желанию владельца транспортного средства информация о фиксации в автоматическом режиме административного правонарушения может передаваться с использованием сообщений подвижной (мобильной) связи и/или электронной почты. Для получения такой информации владелец транспортного средства обращается с соответствующим заявлением в подразделение Министерства внутренних дел Украины, которое обеспечивает безопасность дорожного движения, указав в нем желаемый способ получения информации и указав абонентский номер подвижной (мобильной) связи и/или адрес электронной почты.

В случае, когда административное правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зафиксировано в автоматическом режиме, должностное лицо подразделения МВД, которое обеспечивает безопасность дорожного движения, устанавливает личность, за которой зарегистрировано соответствующее транспортное средство.

Постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. При этом постановление направляется физическому или юридическому лицу, за которым зарегистрировано транспортное средство, в течение трех дней со дня вынесения (составления) заказным письмом с уведомлением в адрес места регистрации (проживания) физического лица (местонахождения юридического лица). Днем получения постановления является дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении его лицу, за которым зарегистрировано транспортное средство, или совершеннолетнему члену семьи такого лица. В случае, когда лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, отказывается от получения постановления, днем получения постановления является день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе в ее получении. Обжаловать протокол можно в суде.

Также предусмотрено введение системы штрафных баллов. Каждому гражданину, который имеетправо управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения правауправления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов. В случае превышения скорости водителем снимается 50 баллов.

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В случае, когда размер взыскания в виде штрафных баллов превышает остаток баллов гражданина, штрафные баллы начисляются в соответствии с остатком, независимо от размера штрафных баллов.

Изъятие прав за нарушение может быть только по решению суда.

Уполномоченные работники подразделений Национальной полиции штраф могут взимать на месте совершения административного правонарушения независимо от размера исключительно посредством безналичных платежных устройств.

Дело об административном правонарушении рассматривается открыто, кроме дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, и случаев, когда это противоречит интересам охраны государственной тайны.

Согласно закону, протокол не составляется в случае совершения административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к компетенции Национальной полиции, и административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Если размещение задержанного транспортного средства существенно не препятствует дорожному движению, оно не может быть доставлено для хранения на специальную площадку.

В законе определено, когда владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме. В частности, когда владельцем предоставлена информация, что транспортное средство выбыло из его владения вследствие противоправных действий других лиц, или о противоправном использованием другими лицами номерных знаков, принадлежащих его транспортному средству, когда в течение 14 дней с момента получения постановления о наложении административного взыскания за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, лицо, которое фактически управляло транспортным средством на момент совершения указанного правонарушения, обратится лично или с помощью средств телекоммуникационной связи в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, в уполномоченное подразделение Национальной полиции с соответствующим заявлением о признании указанного факта административного правонарушения и с согласия на привлечение к административной ответственности.

Также законом определен порядок исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.