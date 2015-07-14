В ГПУ сообщили об аресте подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

"Работниками прокуратуры области совместно с управлением МВД в области во время проведения комплекса следственных действий задержан житель города Киева по подозрению в совершении преступления", – говорится в сообщении ГПУ, передает радио "Свобода".

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По данным ГПУ, подозреваемого задержали 11 июля на территории Черкасской области вместе с еще двумя лицами во время совершения ими тяжкого преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте мужчины, добавили в ведомстве.

Напомним, в апреле в Корсунском районе нашли тело убитого журналиста и общественного активиста Василия Сергиенко. Друзья мужчины связывают смерть с его журналистскими материалами, которые разоблачали коррупционные схемы и незаконный захват земель в районе.

В местной милиции всех версий убийства не разглашали, однако не исключали, что они связаны с общественной деятельностью Василия Сергиенко и его непростыми отношениями с представителями местных бизнес-элит.