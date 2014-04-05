В Черкасской области похитили журналиста

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», вечером 4 апреля около 20.30 во дворе собственного дома совершено жестокое нападение и похищение активного сторонника ВО «Свобода», майдановца, журналиста Сергиенко.

О похищении сообщила мать пострадавшего. Возможной причиной похищения считают журналистскую деятельность Сергиенко. «Свободовцы», общественные активисты и вызвана следственная группа обнаружили следы крови во дворе и на дороге от дома. Проводятся следственные действия.

Читайте такжеПравый сектор: спецслужбы РФ похитили лидера УНАКак говорится в официальном заявлении Черкасской областной организации ВО «Свобода», «... «Свобода» считает это похищение и, предполагаемые пытки, проявлением реваншизма Партии регионов и олигархических сил Черкасщины, несмотря на то, что Сергиенко неоднократно угрожали за его журналистскую и патриотическую деятельность, в частности разоблачительные статьи о тайных сторон бизнеса латифундиста, местного олигарха, народного депутата Украины от Партии регионов Геннадия Бобова. Очевидно, похищение связано именно с этим деятелем, пытающимся влиять на политику в области и в Корсунь-Шевченковском районе в частности».

В то же время, Бобов заявил, что обратился в органы внутренних дел, прокуратуры и СБУ с требованием обеспечить беспристрастное и справедливое расследование по делу о похищении Сергиенко.

Читайте такжеЕще один нардеп вышел из Партии регионов«...Я обращаюсь с требованием к министру внутренних дел и председателю СБУ взять под личный контроль это дело. Со своей стороны приложу все усилия для того, чтобы помочь в расследовании относительно исчезновения Сергиенко. Я объявляю вознаграждение в 50 тыс. грн за информацию, которая позволит следствию найти активиста ВО «Свобода» Сергиенко. Убежден, что похищение Сергиенко имеет политические цели», - подчеркнул депутат.

В УМВД в Черкасской области по запросу корреспондента УНИАН о похищении активиста «Свободы» от комментариев пока воздерживаются.