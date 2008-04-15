Мужчина ударил ножом школьницу, которая ”некстати смеялась”

В Тернопольской области мужчина нанес ножевые ранения школьнице.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре общественных связей областного управления милиции, 32-летний житель Теребовли свои действия мотивировал тем, что одиннадцатиклассница смеялась, когда он проигрывал деньги в игровом автомате.

Как выяснилось, мужчина пришел в бар праздновать свой день рождения уже нетрезвым. Когда игровому автомату проиграл 100 грн., стал угрожать девушкам, которые сидели рядом и часто смеялись. После того, как они не отреагировали на требования не мешать ему сосредоточиться, мужчина достал нож и нанес ранения одной из них.

С многочисленными ножевыми ранениями одиннадцатиклассница попала в больницу. Медики обнаружили у пострадавшей повреждение селезенки, почки, грудной клетки и предплечья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.