В Николаевской области 31 сотрудник ГАИ из 237 не прошел переаттестацию

Как сообщили в управлении ГАИ области, члены комиссии оценивали физическую подготовку, знания Правил дорожного движения, законодательной базы и нормативных документов, а также умение метко стрелять.

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В состав аттестационной комиссии вошли представители Департамента внутренней безопасности, Департамента ГАИ, Департамента кадрового обеспечения МВД, Управления МВД в Николаевской области, ветеранской организации работников ОВД и общественности.

Как сообщал УНИАН, 1 июля министр внутренних дел Арсен Аваков расформировал УправлениеГАИ Николаевской области. Министр заявил, что смена руководства ГАИ Николаевской области, которая состоялась в мае, не повлияла на ситуацию со взяточничеством на дорогах. Поэтому было принято решение о расформировании подразделения ГАИ в Николаевской области.

Также сообщалось, что более 300 работников этого подразделения выведены за штат. Они пройдут процесс переаттестации, после чего, в случае отсутствия замечаний, смогут продолжить службу в милиции.