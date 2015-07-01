Глава МВД объявил о наборе в патрульную службу Николаева

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о наборе в патрульную службу Николаева с 27 июля.

Как сообщает сайт МВД, во время рабочей поездки в Николаевскую область Аваков заявил, что на подготовку работников новой патрульной полиции предполагается потратить около трех месяцев. После этого они должны выйти на улицы областного центра.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, Аваков расформировал подразделение ГАИ Николаевской области. Правопорядок на дорогах области временно будут обеспечивать спецподразделения «Миротворец» (Киевская область) и «Николаев», а также «Кобра».