Скопенко считает, что Ющенко дал взятку Литвину

72-летний Виктор СКОПЕНКО обратился в суд с иском о своем освобождении от должности ректора Национального университета им. Тараса Шевченко, поскольку считает это решение главы государства неконституционным.

Об этом сообщает во вторник, 15 апреля, "Газета по-украински".

"Я обратился с иском в суд об отмене указа Президента", - сказал В.СКОПЕНКО, не уточнив при этом, о каком именно суде идет речь.

В то же время свое освобождение от должности В.СКОПЕНКО расценивает как политическую интригу, "которую затеял Секретариат Президента", а назначение вместо себя Владимира ЛИТВИНА называет "политической взяткой".

"Раньше взятки политикам раздавались заводами, а при режиме В.ЮЩЕНКО - университетами и студентами", - отметил В.СКОПЕНКО. При этом он сказал, имея в виду В.ЛИТВИНА: "Мы видим явное нарушение закона - совмещения депутатской и административной должности".

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил В.СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, назначив исполняющим обязанности ректора В.ЛИТВИНА.