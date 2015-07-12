"Правый сектор" опровергает заявление Геращенко о сложении оружия двумя бойцами ПС
«Правый сектор» опровергает сообщение народного депутата Антона Геращенко о сложении оружия двумя бойцами ПС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Правого сектора» на странице в Facebook.
В частности, два члена ПС были доставлены в больницу с пулевыми ранениями.
«Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что двое правосекторовцев, из числа заблокированных в горах закарпатских робингудов, сдались. На самом деле, двух наших соратников с пулевыми ранениями отправили в больницу с целью спасти их жизни. На чем основывается данный тезис Геращенко - остается непонятным», - говорится в сообщении.
Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що двоє правосеткорівців, з числа заблокованих у горах закарпатських робінгуді...Posted by Правий Сектор on Sunday, July 12, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что по словам нардепа Антона Геращенко, двое из заблокированных под Мукачево бойцов "Правого сектора" добровольно сдались и сложили оружие.