"Правый сектор" опровергает заявление Геращенко о сложении оружия двумя бойцами ПС

23:29, 12 июля 2015
Общество
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«Правый сектор» опровергает сообщение народного депутата Антона Геращенко о сложении оружия двумя бойцами ПС.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Правого сектора» на странице в Facebook.

В частности, два члена ПС были доставлены в больницу с пулевыми ранениями.

«Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что двое правосекторовцев, из числа заблокированных в горах закарпатских робингудов, сдались. На самом деле, двух наших соратников с пулевыми ранениями отправили в больницу с целью спасти их жизни. На чем основывается данный тезис Геращенко - остается непонятным», - говорится в сообщении.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що двоє правосеткорівців, з числа заблокованих у горах закарпатських робінгуді...

Posted by Правий Сектор on Sunday, July 12, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что по словам нардепа Антона Геращенко, двое из заблокированных под Мукачево бойцов "Правого сектора" добровольно сдались и сложили оружие.

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