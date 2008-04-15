Цена на нефть установила новый мировой рекорд

На торгах в Нью-Йорке за баррель платили 111 долларов 80 центов.

Инвесторов беспокоит возможная нехватка поставок нефти на американский рынок, так как недавно был закрыт на ремонт важный трубопровод, по которому “черное золото” подается на американский Средний Запад. На нефтяном рынке также сказывается постоянное падение курса доллара.

ICTV