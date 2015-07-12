Раненый в голову во время стрельбы в Мукачево жив, но шанс выжить минимальный
10:35, 12 июля 2015Общество
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Гражданское лицо, которое было ранено во время стрельбы в Мукачево, подключено к аппаратам искусственного дыхания. Информация о том, что человек умер, не отвечает действительности.
REUTERS
Такую информацию подтверждают в Мукачевской центральной районной больнице, передает Mukachevo.net.
Читайте такжеМэр Мукачева призвал горожан не паниковать, но быть бдительнымиСостояние пострадавшего - стабильно тяжелое. Скорее всего, человек не выживет, хотя врачи делают максимально все возможное, что от них зависит.
Остальные пострадавшие идут на поправку. Прооперировали милиционера, который получил пулю в бедро.
В настоящее время, в Мукачевской центральной районной больнице находятся 8 пациентов, которые стали жертвами стрельбы в Мукачево вчера. Всего их было 11, но одного перевели в Ужгород, еще 2 - на амбулаторном лечении.
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