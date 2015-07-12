Раненый в голову во время стрельбы в Мукачево жив, но шанс выжить минимальный

Такую информацию подтверждают в Мукачевской центральной районной больнице, передает Mukachevo.net.

Читайте такжеМэр Мукачева призвал горожан не паниковать, но быть бдительнымиСостояние пострадавшего - стабильно тяжелое. Скорее всего, человек не выживет, хотя врачи делают максимально все возможное, что от них зависит.

Остальные пострадавшие идут на поправку. Прооперировали милиционера, который получил пулю в бедро.

В настоящее время, в Мукачевской центральной районной больнице находятся 8 пациентов, которые стали жертвами стрельбы в Мукачево вчера. Всего их было 11, но одного перевели в Ужгород, еще 2 - на амбулаторном лечении.