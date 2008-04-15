ГНАУ оценивает объем хищений через схемы с НДС

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) оценивает объем налога на добавленную стоимость, который присваивается путем использования разного рода схем, в 15% общего сбора НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя ГНАУ Сергей ЧЕКАШКИН.

По его словам, меры, предпринимаемые ГНАУ, в частности, по введению электронного декларирования, а также изменение формы налоговой декларации по НДС, в которой теперь необходимо будет указывать всех контрагентов, «сведут масштабы краж НДС до европейского уровня», что составляет 2-4% общего сбора налога.

С.ЧЕКАШКИН отметил, что указание в декларации по НДС перечня контрагентов даст возможность ГНАУ более эффективно бороться с кражей налога путем создания «цепей с выпадающими звеньями», оперативно реагируя на «ямы в цепях».

Также С.ЧЕКАШКИН сообщил, что на 14 апреля задолженность ГНАУ по возмещению НДС составила 8,072 млрд. грн., при этом сумма просроченного (более 60 дней) составила 3,663 млрд. грн. против 4,173 млрд. грн. на 1 января 2008 года.