В Одессе состоялось открытие 6-го международного кинофестиваля (фото)

Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

«Проводить фестиваль нам год от года становится и проще, и сложнее одновременно. Проще, потому что высокое реноме фестиваля начинает работать на нас, а сложнее — потому что страна переживает военный, экономический и культурный кризис. Но у нас нет сомнений: культурные события такого масштаба как ОМКФ должны быть, и не может быть никаких оправданий для пренебрежения культурным сектором. Потому что государство, которое не поддерживает культуру, так же обречено, как и государство, которое не развивает свою экономику» — отметила Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Первый приз ОМКФ-2015 — почетный Золотой Дюк за вклад в киноискусство — получил британский кинокомпозитор-минималист, автор музыки к фильмам Питера Гринуэя и Майкла Уинтерботтома, Майкл Найман. Он поблагодарил за награду и исполнил несколько своих композиций, в том числе известный саундтрек к фильму «Пианино» Джейн Кампион.

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«Этот город пропитан мифами, историей и удивительной культурой. На фоне общего уныния, бездорожья, коррупции и прочего у людей есть огромное чувство гордости и достоинства, они мыслят в категориях культуры. Это огромный мотиватор, чтобы развиваться дальше и строить будущее. Одесса — коктейль удивительного потенциала, это город-праздник и сегодня в этот город пришел праздник кино» — поприветствовал гостей открытия ОМКФ новоназначенный губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

За награды международного конкурса традиционно поборются 12 картин, две из которых — украинского производства. В национальной конкурсной программе представлено 24 фильма: 6 полнометражных и 18 короткометражных лент.

Фильм открытия «Реальность» авторства Квентина Дюпье представил французский продюсер, директор продюсерской компании Chasse à Courts Мартин Гондре.

Ранее УНИАН сообщал, что на 6-м Одесском международном кинофестивале будет представлена программа «Люмьер!». В подборку вошли 110 уникальных картин, снятых пионерами кинематографа братьями Люмьер и операторами их студии с 1895 по 1905 в разных странах мира - от Франции до США и Вьетнама. Цифровой реставрацией фильмов в формате 4К в течение пяти лет занимался Институт Люмьер в Лионе (Франция).