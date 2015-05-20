В Одессе покажут 110 отреставрированных фильмов "отцов кино" братьев Люмьер

Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на пресс-службе ОМКФ.

В подборку вошли 110 уникальных картин, снятых пионерами кинематографа братьями Люмьер и операторами их студии с 1895 по 1905 в разных странах мира - от Франции до США и Вьетнама. Цифровой реставрацией фильмов в формате 4К в течение пяти лет занимался Институт Люмьер в Лионе (Франция).

«Эти фильмы - бесценное культурное наследие. Представляя истоки истории кино, они при этом являются чрезвычайно современными и актуальными. Кроме того, это редкие хроники, запечатлевшие жизнь на рубеже 19-го и 20-го веков. Это для нас большая честь отметить 120-й день рождения кинематографа оммажем большим братьям Люмьер», - прокомментировал подборку программный директор ОМКФ Антельм Видо.

Читайте такжеВ Каннах открылся Украинский национальный павильонДемонстрация этих фильмов в Одессе станет одной из первых после Каннской презентации. 17 мая в Каннах трибьютом братьев Люмьер отметили юбилей кинематографа - 120 лет со дня первого публичного сеанса в парижском салоне «Гран кафе».

Во Франции ретроспективный альманах сопровождал комментарий генерального директора Каннского МКФ и директора Института Люмьер Тьерри Фремо. Специальными гостями события стали известные братья-режиссеры: бельгийцы Дарденны, итальянцы Тавиани и председатели жюри Каннского фестиваля - американцы Коэны.

Хронометраж каждой из черно-белых короткометражек составляет не более 50 секунд. Фильмы именно такой продолжительности позволяла создавать изобретенная братьями Люмьер 120 лет назад камера «Кинематограф», что впоследствии дало название новому виду искусства. Среди хрестоматийных роликов таких, как «Выход рабочих с фабрики» и «Завтрак младенца», были впервые представлены неизвестные работы родоначальников кинематографа.

Напомним, в этом году Одесский МКФ пройдет с 10 по 18 июля.