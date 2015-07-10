В прокуратуре опровергают похищение оружия у погибших в Харькове инкассаторов
По данным прокуратуры, два пистолета, которые были у работников, остались при них.
В Харькове оружие сотрудников службы сопровождения почты, которые сегодня погибли в результате нападения на автомобиль, осталось на месте преступления.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным прокуратуры, два пистолета, которые были у работников, остались при них.
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Таким образом, в прокуратуре опровергли информацию, распространенную некоторыми харьковскими СМИ о том, что нападавший забрал огнестрельное оружие убитых сотрудников сопровождения почты.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный совершил вооруженное нападение на автомобиль “Укрпочты”, в котором перевозились деньги.
В результате нападения погибли трое работников сопровождения особо ценных грузов - мужчины 1962, 1969 и 1977 годов рождения.
Правоохранители расследуют преступление по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.