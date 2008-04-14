Ющенко говорит, что правительство не должно торговать землей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство учесть его позицию по земельным аукционам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве.

Президент отметил, что он – противник того, чтобы вопросами распределения земли занималась центральная власть.

«Я бы не хотел, чтобы киевская власть – в самом широком понимании – аккумулировала в себе те механизмы, которые в предыдущие годы показали всю гнилость коррупционной модели: касалось ли это земли, то ли касалось имущества», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в европейских странах, в частности и в Польше, подобные вопросы решаются на уровне общин. «А у нас все пытаются делать наоборот», - отметил Президент. Он подчеркнул, что правительство должно не торговать землей, а разработать прозрачный механизм, по которому на местах будут решаться вопросы ее выделения.

На вопрос корреспондента УНИАН, остановит ли Президент действие нового постановления правительства о земельных аукционах, В.ЮЩЕНКО сказал: «Это уже вопрос формальный».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом прекратил действие положения постановления Кабинета министров от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».

10 апреля Кабинет министров рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.

Голосование за новый вариант постановления о порядке проведения земельных аукционов состоится в среду, 16 апреля.

11 апреля исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АМУ) Мирослав ПИТЦЫК заявил, что постановление правительства от 22 февраля о порядке проведения в 2008 году земельных аукционов заблокировало решение земельных вопросов на местах.

По его словам, в постановлении Госкомзем выписал процедуры таким образом, что право приватизации или сдачи в аренду земельных участков в городах будет осуществляться через этот орган, а территориальные общины отстранены от решения этих вопросов.

В свою очередь, городской председатель Черновцов, вице-президент АМУ Николай ФЕДОРУК сказал, что мэры городов поддерживают идею конкурсной передачи через аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения, “но предложенный механизм не позволяет это делать прозрачно, честно, в соответствии с теми требованиями, которые сегодня ожидает общество».

В этот же день В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что правительство должно установить единый порядок проведения земельных аукционов и учесть при этом позицию органов местного самоуправления.