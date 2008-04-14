Ющенко говорит, что правительство не должно торговать землей
Президенту известен опыт Польши
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство учесть его позицию по земельным аукционам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве.
Президент отметил, что он – противник того, чтобы вопросами распределения земли занималась центральная власть.
«Я бы не хотел, чтобы киевская власть – в самом широком понимании – аккумулировала в себе те механизмы, которые в предыдущие годы показали всю гнилость коррупционной модели: касалось ли это земли, то ли касалось имущества», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его словам, в европейских странах, в частности и в Польше, подобные вопросы решаются на уровне общин. «А у нас все пытаются делать наоборот», - отметил Президент. Он подчеркнул, что правительство должно не торговать землей, а разработать прозрачный механизм, по которому на местах будут решаться вопросы ее выделения.
На вопрос корреспондента УНИАН, остановит ли Президент действие нового постановления правительства о земельных аукционах, В.ЮЩЕНКО сказал: «Это уже вопрос формальный».
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом прекратил действие положения постановления Кабинета министров от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».
10 апреля Кабинет министров рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.
Голосование за новый вариант постановления о порядке проведения земельных аукционов состоится в среду, 16 апреля.
11 апреля исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АМУ) Мирослав ПИТЦЫК заявил, что постановление правительства от 22 февраля о порядке проведения в 2008 году земельных аукционов заблокировало решение земельных вопросов на местах.
По его словам, в постановлении Госкомзем выписал процедуры таким образом, что право приватизации или сдачи в аренду земельных участков в городах будет осуществляться через этот орган, а территориальные общины отстранены от решения этих вопросов.
В свою очередь, городской председатель Черновцов, вице-президент АМУ Николай ФЕДОРУК сказал, что мэры городов поддерживают идею конкурсной передачи через аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения, “но предложенный механизм не позволяет это делать прозрачно, честно, в соответствии с теми требованиями, которые сегодня ожидает общество».
В этот же день В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что правительство должно установить единый порядок проведения земельных аукционов и учесть при этом позицию органов местного самоуправления.