В Украине установлен памятник крокодилу Годзилле (фото)

В Мариуполе на Приморском бульваре установлен памятник крокодилу Годзилле.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен напротив одного из кафе города четыре дня назад по инициативе учредителей этого заведения. На табличке перед памятником написано: "Годзику мариупольскому".

Как сообщал УНИАН, нильский крокодил Годзилла сбежал от своих хозяев в конце мая. Когда сотрудник цирка принес его на мариупольский пляж на потеху отдыхающим, животному удалось вывернуться и уплыть. Поплавав в Азовском море, он обосновался в районе теплоцентрали Мариупольского металлургического комбината. Эксперты, которых цитировали украинские СМИ, предполагали, что в теплой воде, богатой рыбой, крокодил сможет перезимовать. Хотя животное и не нападало на людей, сотрудники МЧС Украины упорно пытались его поймать. Правда, ни один из трюков не сработал. Не помогли ни сети, ни капканы, ни белые крысы, которыми по совету дрессировщика спасатели пытались подманить крокодила.

28 ноября Годзиллу поймали рабочие с металлургического комбината, когда он находился в состоянии спячки. Ему завязали лапы и пасть скотчем и доставили в Донецк.

Сначала сотрудники МЧС утверждали, что рептилия чувствует себя хорошо. Ее развязали и поместили в бак с теплой водой. Правда, Годзиллу, как сообщает газета "Сегодня" от 30 ноября, не кормили, потому что спасатели "не знали, что ему давать, чтобы не повредить его здоровью".

30 ноября в Донецке Годзилла умер.