Хороводы, пускание венков и прыжки через костер: как под Киевом праздновали Ивана Купала (фото)

Гостей праздника, которых было несколько сотен, ждали плетение и пускание на воду венков, торжественное зажжение огня, прыжки через костер и хороводы.

Ивана Купала — традиционный украинский праздник, который отмечали в ночь перед Ивановым днем. Им заканчивается летний солнечный цикл календарных дохристианских праздников – это праздник молодежи – Купало или Купайло, который со временем, после принятия христианства, в определенной степени трансформировался в церковный праздник.

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Главные персонажи праздника - Купало и Марена, которые олицетворяют мужское (солнечное) и женское (водяное) божества. Эти два действующих лица избираются парнями и девушками или изготавливаются как чучела.

В вечер этого дня девушки гадают на суженого — бросают в воду свои венки, а ребята должны их достать. Венок — это символ счастья и бракосочетания. Чей венок парень достанет, того и девушка должна поцеловать и должна быть с ним в паре на этот праздник (как правило, выбор заранее согласовывают).

Праздник начинается вечером, накануне Купала. Основным стержнем, вокруг которого происходят действия, является купальский огонь, который символизирует солнце-зародыш в материнской утробе. С наступлением темноты влюбленные пары прыгают через костер.