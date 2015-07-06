На кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера фильма Евы Нейман "Песня Песен"

50-й юбилейный кинофестиваль класса "А" проходит с 3 по 11 июля в Карловых Варах, после чего состоится национальная премьера фильма на международном Одесском кинофестивале.

Читайте такжеВ Карловых Варах открылся 49-й международный кинофестиваль

Фильм "Песня Песен", режиссером и автором сценария которого выступила Ева Нейман, снятый по мотивам лирического произведения известного еврейского писателя Шолом-Алейхема. В фильме поэтично и очаровательно показан еврейский поселок начала 20-го века, где живут десятилетние Шимек и Бузя. Конечно, она – принцесса, а он – принц. Они живут в соседних дворцах на одном дворе. Шимек начинает понимать истинные чувства Бузи только годы спустя, далеко от дома, когда узнает, что она выходит замуж за другого.

Продюсером фильма "Песня Песен" стал Александр Ткаченко, Генеральный директор 1+1 медиа. Съемки фильма взяла на себя команда 1+1 Production.

Ленка Трипякова, представитель Международного Кинофестиваля в Карловых Варах: "Режиссер знакомит нас с увлекательными пейзажами затерянного мира детскими глазами, с определенной долей ностальгии. Нейман, чей предыдущий фильм "Дом с башенкой" победил в конкурсе East of the West в 2012 году, возвращается в Карловы Вары с работой, которая передает ее великолепное кинематографическое видение".

Международный Кинофестиваль в Карловых Варах – самый престижный фестиваль Центральной и Восточной Европы. Это один из старейших фестивалей класса "А", наравне с Каннским, Берлинским и Венецианским кинофестивалями.

Мировая премьера "Песни Песен" состоялась 5 июля в рамках основной программы кинофестиваля в Карловых Варах. Фильм принимает участие в номинациях "Гран-При – Хрустальный Глобус за лучший художественный фильм", "Специальный приз жюри", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" и "Лучший актер".

Национальная премьера фильма "Песня Песен" запланирована на 13 июля в основной конкурсной программе Одесского Международного Кинофестиваля.